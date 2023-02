Imagem ilustrativa de cartões de crédito - macrovector - Freepik - Creative Commons

Publicado 27/02/2023 13:59

Guapimirim – Moradores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras partes do Brasil que estejam com débitos em atraso com bancos e instituições financeiras poderão aderir ao Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, que vai ocorrer entre os dias 1º e 31 de março deste ano. A iniciativa é do Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos associados em parceria com o Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e as unidades do Procon de todo o país.

Poderão ser renegociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, crédito consignado e outros débitos em atraso.

Não poderão ser negociadas dívidas cujos bens – imóveis, veículos e motocicletas – tenham sido dados como garantia de empréstimo, segundo a Febraban.

O consumidor poderá acessar o portal do Registrato, no Banco Central, para conhecer as dívidas pendentes. Antes de iniciar uma negociação, é preciso ter em mente se terá condições de honrar os pagamentos e se isso não vai comprometer o sustento familiar.

São mais de 160 bancos e instituições financeiras que vão participar do referido mutirão. As negociações poderão ser feitas diretamente com os credores ou por meio do portal Consumidor, do Ministério da Justiça, que disponibiliza uma plataforma de mediação.

O mencionado mutirão vai acontecer durante o mês do consumidor, tendo em vista que o Dia do Consumidor é celebrado no próximo dia 15 de março.

Para acessar à plataforma Registrato ( clique aqui ) é necessário ter uma conta categoria prata ou ouro na plataforma Gov.BR, do governo federal. Se o usuário não lembrar da senha, é possível recuperá-la por meio de uma conta bancária pelo aplicativo instalado no celular.