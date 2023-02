A vacinação ajuda a salvar vidas - Freepik - Creative Commons

Publicado 25/02/2023 16:29

Guapimirim – A vacina bivalente contra o coronavírus (Sars-CoV-2) começará a ser aplicada em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já na próxima segunda-feira (27/2), das 8h às 16h, no Centro de Imunização, localizado na Praça da Emancipação, no Centro.

Poderão se imunizar pessoas com 70 anos ou mais que tenham seu esquema vacinal primário em dia, ou seja, quem tomou as quatro doses iniciais – duas doses mais dois reforços – entre 2021 e 2022.

A campanha será dividida em fases , cujo início também prioriza pessoas imunocompromidas e de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas.

Para receber a dose de reforço será necessário apresentar um documento de identidade, o cartão de vacinação, um comprovante de residência e o Cartão do SUS.

A vacina bivalente é de segunda geração, sendo formada pela cepa que desencadeou a pandemia em 2020, descoberta na China, e a da Ômicron – que surgiu a partir da evolução do vírus original – e suas subvariantes. Esse novo imunizante está sendo produzido pela Pfizer.

A data marca o início da campanha nacional de vacinação de 2023 do Ministério da Saúde contra o covid-19.