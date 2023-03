A prefeita Marina Rocha está ao lado da juíza Rafaela de Freitas e de agentes da Guarda Civil Municipal - Secom PMG - Divulgação

A prefeita Marina Rocha está ao lado da juíza Rafaela de Freitas e de agentes da Guarda Civil MunicipalSecom PMG - Divulgação

Publicado 28/02/2023 21:32

Guapimirim – Prestes a completar um ano, o programa municipal Mulher Mais Segura, de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi homenageado na Câmara de Vereadores nessa terça-feira (28/2). O projeto tem por objetivo acolher vítimas de violências doméstica e sexual e é fruto de uma parceria entre a prefeitura, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e as polícias Civil e Militar.

Durante a sessão solene, agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil e a juíza Rafaela de Freitas, da Comarca de Guapimirim, receberam por parte dos parlamentares uma moção de aplausos.

A cerimônia contou com a presença da prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (PMB-RJ) e do secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Wallace Gulineli, além de servidores dos poderes Executivo e Legislativo.

O programa Mulher Mais Segura de Guapimirim foi lançado no dia 8 de março de 2022 por ocasião do Dia Internacional da Mulher. O município tem elevados índices de crimes de violências doméstica e sexual contra mulheres.

Dados e números de atuação decorrentes do supracitado projeto que une segurança, direitos humanos e justiça não foram divulgados até o momento.

O referido programa tem uma viatura personalizada que é utilizada pela Guarda Civil Municipal.

Durante a cerimônia no parlamento guapimiriense, também foi homenageado com uma moção o intérprete carnavalesco Maderson Carvalho, que atua pela escola de samba Imperatriz Leopoldinense, campeã do carnaval 2023.