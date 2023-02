Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Imagem: Izaias França - O DIA

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimImagem: Izaias França - O DIA

Publicado 27/02/2023 15:58

Guapimirim – Um homem de 31 anos, identificado pelas iniciais R. S. L. A., foi preso preventivamente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pelo delito de importunação sexual. A captura foi feita por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim), na última sexta-feira (24/2), em cumprimento de mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guapimirim.

Segundo as investigações, o acusado tinha o costume de acordar a sobrinha, de 14 anos, acariciando o corpo dela, além de alisar frequentemente a mão nela, quando a vítima estava distraída. Ambos residem no mesmo imóvel.

O nome da sobrinha não será divulgado, porque ela é menor de idade, algo proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) quando a vítima foi exposta à situação humilhante, vexatória e de violação de direitos humanos.

O réu tem problemas psiquiátricos e não tem tomado a medicação de uso controlado. Quando não está medicado, ele perturba a família.

A prisão de R. S. L. A. está prevista no artigo 215-A do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que trata do crime de importunação sexual.