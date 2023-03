É importante fazer as contas para saber se terá condições de arcar com um novo acordo - Drazen Zigic - Freepik - Creative Commons

Publicado 01/03/2023 11:16 | Atualizado 01/03/2023 11:30

Guapimirim – Consumidores de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e de outras cidades fluminenses endividados podem anotar na agenda: entre os próximos dias 13 e 15 de março, acontecerá a Semana do Consumidor 2023. Serão três dias de mutirão para renegociação de débitos com bancos, instituições financeiras, concessionárias de serviços públicos, lojas do varejo etc. A iniciativa será promovida pelo Centro de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ).

O referido mutirão é para celebrar o Dia Mundial do Consumidor no próximo dia 15 deste mês e acontecerá de modo presencial em dois locais no Centro do Rio, na sede da própria autarquia e no Largo da Carioca.

“Os consumidores terão a oportunidade de negociar débitos, solucionar problemas relacionados a serviços e produtos, esclarecer dúvidas, além de consultar sua situação cadastral junto ao SCPC”, divulgou o Procon-RJ nas redes sociais.

Até o momento, 20 empresas e instituições confirmaram presença, entre elas: Casa e Vídeo, RioCard Mais, Via – responsável pelas Casas Bahia e Ponto Frio –, Naturgy, Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), Águas do Rio, Light, Enel, Sky, Oi, Vivo, Tim, Claro, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Sicoob e Crefisa.

Programação

Dias 13 e 14/3, das 10h às 14h – Procon-RJ: Avenida Rio Branco nº 25, 5º andar – Centro – Rio de Janeiro (RJ).

Dia 15/3, das 9h às 15h – Largo da Carioca – Centro – Rio de Janeiro (RJ)

Para os três de mutirão, haverá distribuição de senhas.

Outras atividades

A Semana do Consumidor inclui um curso online sobre processo administrativo sancionatório para apuração das infrações às normas de proteção e defesa do consumidor no Estado do Rio de Janeiro, conforme Lei Estadual nº 6.007/2011. A atividade ocorrerá no próximo dia 16 de março, das 13h às 17h, e é voltada para profissionais da área consumerista e dos Procons estadual e municipais.

O curso será ministrado pelas advogadas Thaís Marçal e Flávia Lira, ambas especialistas em direitos do consumidor.

Já no dia seguinte (17), no término das comemorações, está previsto o Seminário Procon/TJRJ – Semana do Consumidor: Práticas abusivas e tratamento dos superendividados”, além da entrega da medalha Amigo do Consumidor para empresas que participam dos mutirões da autarquia estadual.