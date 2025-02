Instrutores da Segov em treinamento em Guapimirim - Divulgação

Publicado 24/02/2025 11:41 | Atualizado 24/02/2025 11:46

As equipes do programa Segurança Presente e da Guarda Civil Municipal de Guapimirim participaram recentemente de um treinamento especializado para pilotagem de motocicletas. O curso foi ministrado por instrutores qualificados da Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro e teve como objetivo capacitar os agentes para a condução segura e eficiente de motocicletas em diferentes situações no ambiente urbano.

Durante o treinamento, os agentes receberam instruções sobre técnicas de pilotagem avançada, com ênfase em manobras de agilidade e em situações de risco, como perseguições, deslocamentos rápidos e tráfego intenso. A iniciativa visa aumentar a eficiência das forças de segurança em suas operações diárias, oferecendo maior mobilidade em áreas de difícil acesso, além de garantir a segurança tanto dos profissionais quanto da população.