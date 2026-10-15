Prefeitura de Guapimirim - Divulgação

Prefeitura de GuapimirimDivulgação

Publicado 15/10/2026 16:44

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, anunciou a suspensão do concurso público para professores da rede municipal de ensino, cujas provas objetivas e discursivas estavam agendadas para o próximo domingo, dia 18 de outubro. A decisão foi formalizada e comunicada por meio de vídeo publicado nas redes sociais da gestora, após forte repercussão e enxurrada de queixas apresentadas por candidatos inscritos no certame.

O principal motivo das reclamações entre os participantes foi a distribuição dos locais de aplicação dos exames. Ao acessarem os cartões de confirmação de inscrição, diversos candidatos identificaram que haviam sido alocados em bairros distantes da capital fluminense, como Campo Grande e Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, além do município de Duque de Caxias. Inscritos residentes em cidades como Magé e São Gonçalo questionaram publicamente o deslocamento de mais de 70 quilômetros para a realização da prova, alegando prejuízo logístico e financeiro.

Em nota oficial encaminhada à Comissão Organizadora do Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação, o Instituto Access, banca responsável pela organização da seleção, apresentou os argumentos técnicos sobre a alocação e defendeu que a medida cumpre estritamente as regras previstas no edital de abertura.

De acordo com o documento assinado pelo presidente do instituto, Paulo Sérgio Rodrigues Braga, o concurso registrou um total de 15.749 candidatos efetivamente inscritos para disputar as vagas oferecidas. Contudo, a rede escolar e os espaços físicos disponíveis no município de Guapimirim possuem capacidade para comportar apenas 1.979 candidatos, o que representa cerca de 12,5% do total de participantes.

Diante do expressivo excedente, a banca argumentou que a utilização de outros municípios como polos adicionais de aplicação tornou-se indispensável. A instituição ressaltou que o item 12.1 do edital estabelecia previamente que as exames poderiam ocorrer em Guapimirim e em cidades circunvizinhas caso o número de inscritos superasse a capacidade local.

Ainda segundo os dados revelados pelo Instituto Access, o certame atraiu candidatos de 50 municípios localizados nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O maior contingente de inscritos é originário do próprio município do Rio de Janeiro, somando 3.588 participantes. Por este motivo, além da infraestrutura escolar mais ampla e da malha de transporte intermunicipal, a capital e Duque de Caxias foram escolhidas para absorver o público excedente.

Apesar do posicionamento da banca organizadora, que sustentou que as reclamações em redes sociais não configuravam irregularidade legal, a prefeitura optou pela suspensão para avaliar a situação e garantir a segurança jurídica e a acessibilidade dos candidatos. Um novo cronograma com as orientações aos inscritos deverá ser divulgado nos canais oficiais do município em breve.