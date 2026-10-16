Prefeita de Guapimirim confirma realização do concurso da Educação

Marina Rocha, prefeita de GuapimirimDivulgação
A declaração oficial surge com o objetivo de sanar dúvidas e trazer segurança jurídica e institucional aos milhares de candidatos inscritos no certame, que visa ao preenchimento de vagas na rede pública de ensino do município.
Compromisso com a transparência e regras do edital
No pronunciamento, a gestora municipal destacou que está acompanhando pessoalmente cada etapa do processo seletivo para assegurar a idoneidade da seleção. Marina Rocha reforçou que nenhuma exigência prevista originalmente no edital do concurso deixará de ser cumprida rigorosamente pela banca organizadora e pela administração pública.
A prefeita ressaltou ainda que o compromisso primordial da gestão municipal é pautado pela transparência, pela lisura de todas as fases do processo e pelo respeito aos profissionais que se prepararam para as avaliações. Segundo a nota, as equipes responsáveis permanecem atentas e trabalhando com responsabilidade para garantir que a aplicação dos exames ocorra dentro de todos os parâmetros de legalidade.
Os candidatos devem ficar atentos às orientações oficiais divulgadas pelos canais da prefeitura e da banca organizadora, incluindo a verificação do local de prova, horários de abertura e fechamento dos portões, além dos documentos de identificação obrigatórios para o dia do exame.
Serviço: As provas do Concurso Público da Educação de Guapimirim permanecem confirmadas para este domingo, 18 de outubro. Informações adicionais e atualizações oficiais sobre o certame continuam sendo acompanhadas pela gestão municipal e divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Guapimirim.
Quero tranquilizar todos os candidatos: a prova do Concurso Público da Educação de Guapimirim está mantida para este domingo, dia 18 de outubro, conforme a decisão judicial.
Amanhã, vou gravar um vídeo para trazer mais esclarecimentos sobre o assunto.
Quero reforçar que estou acompanhando de perto todo o andamento do processo e que não permitirei que qualquer exigência prevista no edital deixe de ser cumprida.
Meu compromisso é com a transparência, a lisura do concurso e o respeito a todos os candidatos.
Seguimos atentos e trabalhando com responsabilidade para garantir que tudo ocorra dentro da legalidade."
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