Guapimirim abre reta final de inscrições para cursos gratuitos no Guapitech - Maria Luiza / SECOM - PMG

Guapimirim abre reta final de inscrições para cursos gratuitos no GuapitechMaria Luiza / SECOM - PMG

Publicado 19/10/2026 12:16 | Atualizado 19/10/2026 14:55

A Prefeitura de Guapimirim, por meio do centro de inovação e capacitação municipal Guapitech , está na reta final do período de inscrições para a nova oferta de cursos inteiramente gratuitos. A iniciativa busca democratizar o acesso à qualificação profissional, ao conhecimento tecnológico e ao fortalecimento educacional, oferecendo vagas para moradores de diferentes perfis e idades. Os interessados devem ficar atentos ao prazo, pois o cadastro das candidaturas segue disponível apenas até o dia 20 de outubro.

A proposta do programa abrange desde estudantes da rede pública que cursam a partir do 4º ano do Ensino Fundamental até jovens, adultos e idosos da cidade. Dessa forma, a administração municipal pretende criar oportunidades contínuas de aprendizado e desenvolvimento social em todas as fases da vida.

Variedade de cursos e opções de capacitação

A lista de oportunidades oferecidas pelo centro de qualificação contempla áreas do conhecimento voltadas para as exigências do mercado atual e também para o fomento ao empreendedorismo local. Portanto, os candidatos podem escolher formações em três grandes eixos de aprendizado:

Tecnologia e Inovação: Aulas práticas de Robótica, Informática Básica e Avançada, além de Inglês Tecnológico, focado na terminologia utilizada pelo setor digital.

Aprimoramento Acadêmico e Cognitivo: Curso preparatório focado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e em concursos públicos de nível fundamental e médio, além de oficinas e turmas de Xadrez.

Estética e Beleza: Cursos profissionalizantes com foco na geração imediata de renda, abrangendo formações de Barbeiro, Manicure e Trancista.

Além de qualificar a população mais jovem para o primeiro emprego, a diversidade dos cursos permite que adultos e idosos adquiram novas habilidades e conquistem autonomia financeira ou desenvolvimento pessoal.

Como realizar a inscrição de forma presencial ou online

Para garantir a ampla participação da comunidade local, a Prefeitura de Guapimirim disponibiliza dois canais oficiais para o preenchimento da ficha de inscrição até a data limite de 20 de outubro:

Inscrição Digital: O candidato pode preencher o formulário diretamente pela internet, acessando o site oficial da seleção no endereço eletrônico : O candidato pode preencher o formulário diretamente pela internet, acessando o site oficial da seleção no endereço eletrônico https://processoseletivo.guapitech.org.br

Inscrição Presencial: Moradores que preferirem o atendimento presencial podem comparecer à sede do Guapitech, localizada na Rua Edgar Barbosa, nº 1175, no bairro Jardim Guapimirim, dentro do horário regular de funcionamento do estabelecimento.

Consequentemente, é fundamental que o candidato ou seu responsável legal verifique com atenção os requisitos específicos, a idade mínima exigida e a documentação necessária para cada turma antes de finalizar a sua solicitação.

Serviço:

Prazo Final: Inscrições abertas exclusivamente até o dia 20 de outubro.

Modalidade Presencial: Sede do Guapitech (Rua Edgar Barbosa, 1175 – Jardim Guapimirim).