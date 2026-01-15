Maurício Léo transformou um sonho dos pais em fenômeno nas redes: o projeto que começou com 200 galinhas hoje inspira milhões de seguidores - Foto: divulgação

Publicado 15/01/2026 20:14 | Atualizado 15/01/2026 20:17

Maurício Léo, natural de Russas, no interior do Ceará, virou um dos nomes mais comentados quando o assunto é vida no campo com alcance de gente grande. Somando mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais, ele transformou uma história de família em conteúdo que prende, emociona e inspira.

Em cada plataforma, Maurício abre a porteira do dia a dia e compartilha o que aprendeu na prática. Entre a rotina da fazenda, as tarefas do campo e os bastidores da produção, ele divide experiências, dá dicas e mostra que começar é possível, mesmo com pouco, desde que exista dedicação e constância.

O ponto de partida foi simples e cheio de afeto: construir um pequeno sítio para os pais. Um lugar tranquilo, confortável e produtivo, onde eles pudessem trabalhar com o que amam e viver melhor. O que era para ser apenas um cantinho de descanso virou um grande projeto e, com ele, nasceu o quadro “Construindo o Sonho dos Meus Pais”, que hoje é acompanhado por milhões de pessoas.

O crescimento também aconteceu na prática. O que começou com 200 galinhas se expandiu rapidamente e ganhou estrutura. Hoje, a fazenda conta com instalações modernas para cerca de 2 mil aves, com uma produção organizada, responsável e voltada para o bem-estar animal. A cada etapa, Maurício mostra que evolução não é apenas aumentar números, é melhorar a forma de fazer.

Outra virada importante do projeto foi o olhar para a sustentabilidade. A propriedade já conta com uma usina de energia solar, que supre boa parte da demanda da produção, reduzindo impacto ambiental e reforçando uma proposta mais consciente e alinhada ao cuidado com o meio ambiente.

“Ver tantas pessoas se inspirando na nossa história e iniciando seus próprios projetos é o que mais me motiva a continuar. Mais do que mostrar a vida na fazenda, eu quero transmitir uma mensagem de fé, trabalho e esperança de que é possível transformar a realidade da família com dedicação e amor pelo campo”, afirma Maurício.

Hoje, ele segue com o propósito de mostrar que o campo é sinônimo de oportunidade, crescimento e orgulho. E que uma história real, quando é contada com verdade e consistência, pode sair do interior e ganhar o Brasil.