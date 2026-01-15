Maurício Léo transformou um sonho dos pais em fenômeno nas redes: o projeto que começou com 200 galinhas hoje inspira milhões de seguidores Foto: divulgação
Maurício Léo: 200 galinhas, um sonho e milhões nas redes
Natural de Russas, no interior do Ceará, o influenciador transformou a rotina no campo e o projeto "Construindo o Sonho dos Meus Pais" em um fenômeno que inspira seguidores pelo Brasil
Larissa Marques vive fase de ouro em Salvador
Revelação do Carnaval 2024 e destaque em 2025, cantora mantém o crescimento e prepara o lançamento do clipe de "Maloqueira"
Lis Malta, de Petrópolis, é a Miss Rio de Janeiro Supranational 2026
Título estadual mira a etapa nacional que escolhe a representante do Brasil para o Miss Supranational, concurso internacional criado em 2009 e tradicionalmente realizado na Polônia
Rio encontra Salvador: Carol Sampaio firma parceria com o Camarote Salvador em 2026
CS Eventos passa a assinar a lista de RP e o relacionamento com marcas no espaço mais cobiçado do Carnaval baiano
Sabrina Sato desiste de morar em Niterói e abre o jogo
No primeiro ensaio de rua do ano da Vila Isabel, rainha desde 2011 exalta a bateria e entra de vez no clima da avenida
Belo lota show no aniversário de Angra, mas no seu Instagram troca a cidade por "Arraial do Cabo"
Publicação feita de madrugada erra o nome do município, fica cerca de 8 horas sem correção e só depois é editada com "Angra dos Reis"
