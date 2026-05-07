Joyce Pascowitch falou pela primeira vez sobre o problema de saúde que a deixou internada por 17 dias - Foto: rede social

Joyce Pascowitch falou pela primeira vez sobre o problema de saúde que a deixou internada por 17 dias Foto: rede social

Publicado 07/05/2026 19:58 | Atualizado 07/05/2026 20:39

A jornalista Joyce Pascowitch revelou detalhes do grave problema de saúde que enfrentou recentemente. Após passar 17 dias internada, Joyce contou que foi diagnosticada com uma infecção generalizada que surgiu “de uma hora para outra”, como definiu no relato.

Ainda em recuperação, ela relembrou os momentos difíceis vividos durante a internação, incluindo episódios de falta de ar, medo e desgaste emocional. Segundo Joyce, toda a experiência provocou uma profunda mudança em sua forma de enxergar a vida.

Durante o período no hospital, a jornalista destacou o carinho recebido das equipes médicas, especialmente dos técnicos de enfermagem e fisioterapeutas que acompanharam sua rotina diariamente. Curiosa, Joyce contou que aproveitava as conversas para conhecer melhor as histórias de vida dos profissionais que cuidavam dela.

“Voltei para casa cheia de histórias ricas”, afirmou.

Ela também revelou que encontrou conforto em pequenos hábitos durante a recuperação. Sem conseguir acompanhar séries ou leituras, passou a assistir desenhos animados, programas culturais e espetáculos de dança exibidos na televisão do hospital.

Outro detalhe que chamou atenção foi a relação criada com a alimentação do hospital. Após consumir durante dias apenas caldos ricos em proteína, Joyce decidiu manter a mesma rotina alimentar mesmo depois de voltar para casa.

Ao final do relato, Joyce Pascowitch agradeceu o carinho recebido durante a internação e contou ter ficado emocionada com as visitas, flores e mensagens enviadas por amigos próximos.