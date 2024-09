Juliano Floss fala sobre críticas por conta da diferença de sete anos que tem com a namorada, Marina Sena - Reprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 17:52 | Atualizado 06/09/2024 17:57

Rio - Juliano Floss, de 20 anos, respondeu a algumas perguntas, nesta quinta-feira (5), no quadro de humor do influenciador BomTavão, incluindo questões sobre o namoro com Marina Sena, de 27. No vídeo, os famosos fazem brincadeiras, como experimentar comidas, enquanto conversam.

"Como você lida com as críticas sobre o seu relacionamento?", indagou o criador de conteúdo. O tiktoker logo gritou: "Eu quero é que se f*da".

BomTavão, em seguida, confirmou se a diferença de idade entre os namorados seria de sete anos. Juliano, então, questionou: "Se fosse um cara 12 anos mais velho, aí vocês não iam estar falando, né? Machistas!", brincou enquanto fazia uma crítica aos comentários ruins sobre o casal.

Ele também é apontado como "palmito" por alguns internautas e, em um momento da filmagem, provou o alimento, que contou não gostar. Marina Sena comentou, ironizando em referência ao apelido maldoso: "Palmito sendo uma das minhas comidas favoritas".