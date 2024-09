Segundo esposa, João Neto pressentiu acidente de ônibus sofrido pela dupla - Reprodução / Instagram

Segundo esposa, João Neto pressentiu acidente de ônibus sofrido pela duplaReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 19:44 | Atualizado 06/09/2024 19:46

Rio - João Neto, de 45 anos, teria pressentido o acidente de ônibus que sofreu com sua dupla Frederico, de 42, na madrugada desta sexta-feira (6), em Minas Gerais , de acordo com a esposa dele, Lorena Lustosa Nunes. A influenciadora compartilhou nas redes sociais um print de uma conversa com o marido, pouco antes do incidente, em que ele relatava certo desconforto sem saber o motivo.