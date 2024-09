Pitty em ensaio com Planet Hemp para o Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 20:22 | Atualizado 13/09/2024 20:24

Rio - Pitty, de 46 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (13), registros dos encontros antes do ensaio que fez com a banda Planet Hemp, que a convidou para cantar no Palco Sunset do Rock in Rio no domingo (15). A cantora apareceu em vídeos e fotos ao lado dos rappers Marcelo D2 e BNegão.

"Pense numa turma que tem resenha… é muita história, amor e distorção. Tá lindo e vai ser massa; cola comigo + Planet Hemp nesse domingo no Rock in Rio", escreveu a roqueira na legenda da publicação que fez no Instagram.

Além do convite da banda brasileira de rap rock, em que vai interpretar músicas com arranjos feitos pela Planet Hemp, Pitty vai se apresentar no Dia Brasil, próximo sábado (21), no Palco Mundo, dividindo a cena com nomes como Capital Inicial, Detonautas e NX Zero.

Os fãs se agitaram nos comentários. "Palco Mundo agora é palco UNIVERSO, filho", disse um. "Fui obrigada a comprar um ingresso hoje", brincou mais uma. "Amei a proposta, camisão com saia/vestido", elogiou um terceiro, se referindo ao look da cantora.