Bruninho Samudio em ação durante treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Bruninho Samudio volta ao sub-17 do Botafogo após afastamento
Goleiro, de 16 anos, havia sido separado do elenco por questões disciplinares, mas foi reintegrado e voltará a participar dos treinos
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Time dos EUA abre vaga no elenco, e pode avançar por meia do Botafogo
Alvinegro pagou R$ 85 milhões por uruguaio no ano passado; atleta não conseguiu retribuir dentro de campo a expectativa gerada
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Pumas endurece, mas Botafogo segue confiante por zagueiro
Alvinegro busca mais um reforço para o segundo semestre; até o momento sete novos jogadores chegaram ao clube de General Severiano
Danilo Pereira explica por que cedeu a camisa 9 para Tiquinho Soares
Atacante afirmou que tomou a decisão 'de coração' e destacou a importância do novo reforço para o clube e a torcida alvinegra
Danilo pode desfalcar o Botafogo por duas semanas
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