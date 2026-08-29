Bruninho Samudio em ação durante treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Bruninho Samudio em ação durante treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/08/2026 14:20 | Atualizado 29/08/2026 14:26

Rio - Promessa do Botafogo, Bruninho Samudio foi reintegrado ao sub-17 do Botafogo após afastamento por questões disciplinares . O goleiro, de 16 anos, é filho do ex-goleiro Bruno e da modelo Eliza Samudio, e já voltou aos treinamentos, segundo o setorista Pedro Gomes, da "SportMix TV".

O jovem arqueiro esteve separado do elenco nos últimos três jogos do Brasileirão da categoria. Titular do time, Bruninho teve de ser substituído outros dois goleiros no período. Agora reintegrado, ele terá de correr atrás para retomar a vaga.

As "questões disciplinares" que haviam motivado o afastamento de Bruninho Samudio não foram reveladas pelo Botafogo, que preferiu preservar o atleta.

De volta às atividades, o jovem guarda-redes deve estar à disposição do técnico Douglas Coelho para a partida da próxima terça-feira (1º), contra o Santos, pelo Brasileiro sub-17.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato