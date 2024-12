Marcos Hasselmann: clássicos de Sinatra no palco do Lago do Campo de São Bento - Reprodução

Marcos Hasselmann: clássicos de Sinatra no palco do Lago do Campo de São BentoReprodução

Publicado 12/12/2024 11:55 | Atualizado 12/12/2024 12:01

Niterói - Quando um artista canta com o coração, e não somente com a voz, costumamos enxergar um diferencial nele. É o caso do niteroiense Marcos Hasselmann – o “último crooner do Rio de Janeiro”, conforme lhe disse o amigo e músico João Braga. Ele fará única apresentação, gratuita, do seu show Tributo a Frank Sinatra, no Natal do Campo de São Bento, no sábado (21), a partir das 20h30. Ótima oportunidade para moradores e visitantes da cidade-sorriso conferirem o impecável trabalho do artista.

Quem também ajudou a lançar oficialmente a carreira de Marcos e sempre atestou seu talento foi o saudoso músico Bira, integrante do sexteto do Programa do Jô – onde, aliás, Marcos foi entrevistado e acabou fazendo parcerias musicais com o novo amigo.

De fato, para quem conhece os meandros da indústria fonográfica e do show bis nacional, Marcos Hasselmann se destaca como um “artista de verdade”, fora da curva de modismos e ou o puro entretenimento. Enquanto o mercado explora negativamente novos artistas e os faz de competidores estilo BBB em programa de televisão, sabe-se que o verdadeiro artista não é forjado com esses métodos. O artista mais puro e genuíno é aquele que vem demonstrando seu interesse pela música como ouvinte desde pequeno. É o caso de Marcos, que já cantava em casa e eventos nas escolas, desde os 11 anos.

SOBRE O SHOW

O show “Tributo a Sinatra” é uma homenagem ao cantor norte-americano e terá um repertório composto de grandes sucessos, desde o início da carreira, de um dos maiores artistas do mundo. Neste espetáculo, Marcos Hasselmann revive no palco momentos marcantes da trajetória de Sinatra, transitando por sucessos como Fly Me To The Moon, Come Fly With Me, Cheek to Cheek, New York New York, My Way, Strangers In The Night, entre tantas outras canções.

A voz eclética de Marcos Hasselmann e seu trabalho têm influência de Ivan Lins, Rosa Passos, Nana Caymmi, Tom Jobim, Ray Charles, Alberta Hunter, Nina Simone, Chet Baker, Al Jarreau, entre outros ícones musicais. Hasselmann já se apresentou no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro acompanhado pela Orquestra do Iate Real Britânico. Além de diversos estados brasileiros, ele já cantou em Montevidéu, Punta Del Este e Hamburgo.

O artista niteroiense hoje se divide entre Rio e São Paulo. Na capital paulista, estreou seu show de jazz “Sala de Estar”. A apresentação ficou em cartaz por dois anos no Terraço Itália. Atualmente o cantor está com novos projetos para singles, um primeiro DVD e shows por todo país e exterior.