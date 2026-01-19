Ambos foram encaminhados à 79ª DP (Jurujuba)Reprodução / Redes sociais
De acordo com a PM, os agentes se deslocaram até a Rua João Fonseca após informações repassadas pelo Disque Denúncia. No local, os militares identificaram quatro homens em atitude suspeita. Com a aproximação da equipe, três fugiram, enquanto um permaneceu e se apresentou como morador.
Após um cerco tático, Matheus de Oliveira Pinto, de 28 anos, conhecido como “"MT", e Diego Fonseca Medeiros, de 22, o "DG", acabaram detidos em flagrante. O terceiro suspeito conseguiu fugir.
Na ação, foi apreendidos uma pistola calibre 40, três carregadores, 41 munições e 14 pinos de cocaína.
