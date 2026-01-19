Ambos foram encaminhados à 79ª DP (Jurujuba) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/01/2026 11:31

Rio – Um homem apontado como líder do tráfico de drogas e seu comparsa foram presos por policiais do 12º BPM (Niterói) na madrugada deste domingo (18), na comunidade do Caranguejo, no bairro de Pendotiba, em Niterói, Região Metropolitana.



De acordo com a PM, os agentes se deslocaram até a Rua João Fonseca após informações repassadas pelo Disque Denúncia. No local, os militares identificaram quatro homens em atitude suspeita. Com a aproximação da equipe, três fugiram, enquanto um permaneceu e se apresentou como morador.



Após um cerco tático, Matheus de Oliveira Pinto, de 28 anos, conhecido como “"MT", e Diego Fonseca Medeiros, de 22, o "DG", acabaram detidos em flagrante. O terceiro suspeito conseguiu fugir.

Segundo a PM, Matheus faz parte Comando Vermelho (CV) e é apontado como o gerente do tráfico de drogas na região.



Na ação, foi apreendidos uma pistola calibre 40, três carregadores, 41 munições e 14 pinos de cocaína.



A ocorrência foi encaminhada à 79ª DP (Jurujuba). Contra Matheus, havia um mandado de prisão em aberto, com pena de 21 anos, pelo crime de roubo majorado. Já Diego não possui anotações anteriores.