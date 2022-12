Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime - Fala Araruama

Publicado 14/12/2022 13:58

Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros no final da manhã desta terça-feira (13), no Morro da Fazenda, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

Segundo informações, a vítima, que era moradora de Araruama, foi identificada como Edson por familiares que estiveram na Estrada Igarapiapunha.

A polícia foi acioada no local e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. A ocorrência foi registrada na 129ª Delegacia de Polícia.

Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.