Praia do Ubás, em IguabaDivulgação

Publicado 20/12/2022 19:19

Teve início nesta semana, na Praia do Ubás, em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, a inspeção da água da Lagoa de Araruama, para que seja analisado se o local está apto para receber a Bandeia Azul.

A ação é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Prolagos e o Instituto Escola do Mar. Um técnico esteve no local para avaliar se a água encontra-se apta para cumprir as exigências do programa. Caso seja aprovada, a cidade terá o prazo de dois anos para providenciar medidas que atendam às solicitações da Bandeira Azul.

ENTENDA O QUE É ‘BANDEIRA AZUL’

Bandeira Azul é um prêmio ecológico que promove o desenvolvimento sustentável em áreas de águas doce e marinha. Para se qualificar é necessário preencher altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança