"Trenzinho" vira e deixa crianças feridas em colônia de férias de Iguaba Grande - ASCOM

Publicado 12/01/2023 15:05

Um acidente com o “trenzinho” da colônia de férias para os alunos da rede municipal de ensino de Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, deixou feridos, na manhã desta quinta-feira (12). De acordo com a Prefeitura Municipal, o acidente com o veículo motorizado envolveu dez crianças e três adultos funcionários monitores.

Todos receberam atendimento por uma equipe da ambulância que fica no local acompanhando as atividades. Em seguida, os feridos foram encaminhados à UPA-Unidade de Pronto Atendimento- para realização de exames médicos complementares.

Não houve paciente com ferimento grave e apenas três crianças permanecem em observação.

A prefeitura informa ainda que, excepcionalmente, não haverá atividade no período desta tarde, voltando à programação normal a partir desta sexta-feira (13).

As atividades, que estão acontecendo no Clube Apierj, irão até o dia 20 de janeiro. Aproximadamente 300 alunos da rede pública municipal estão participando do projeto.

Para a Colônia de Férias, a Secretaria de Educação disponibilizou uma grande equipe formada por professores, monitores, ambulância, técnicos de enfermagem, salva-vidas e agentes da Guarda para proporcionar um momento de lazer e segurança com atividades recreativas e esportivas.