Mulher é presa em Iguaba Grande pelo crime de roubo majoradoDivulgação/ PM

Publicado 18/01/2023 18:39

Uma mulher de 42 anos foi presa por agentes da 129ª DP na tarde desta quarta-feira (18), em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, pelo crime de roubo majorado.

De acordo com a Polícia Civil, ela é acusada de agredir fisicamente, com a ajuda do namorado, a própria mãe, uma idosa, para roubar o veículo e os cartões bancários dela.

Além disso, ainda durante a ação criminosa, quando a idosa teria tentado pedir ajuda, o namorado da acusada, que ainda se encontra foragido, amarrou-a e, em seguida, passou a agredi-la novamente com puxões de cabelo.

Após a prisão, que ocorreu quando a mulher estava numa consulta médica, ela foi conduzida para a sede da 129ª DP, onde aguarda transferência para o sistema prisional.