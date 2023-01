Ocorrência teria sido registrada na tarde desta quinta (12) - Fala Iguaba

Publicado 12/01/2023 19:39

Um homem, aparentemente idoso, foi flagrado se masturbando em via pública nesta quinta-feira (12), em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos. O caso teria acontecido no período da tarde, na Rua Olímpio de Melo dos Santos, no bairro Cidade Nova.

Segundo informações iniciais, o homem teria realizado o ato obsceno enquanto observava duas crianças do sexo feminino.

Quem presenciou o fato realizou um boletim de ocorrência na 129ª DP (Iguaba).

O Dia entrou em contato com a PM e Polícia Civil em busca de maiores detalhes sobre o caso e aguarda retorno.