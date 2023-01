Depósito de bebidas e residência são alvos de furto de energia em Iguaba Grande - Divulgação

Publicado 12/01/2023 17:51

A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia elétrica em um depósito de bebidas e uma residência durante operação realizada nesta quarta-feira (11), em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, com o apoio da Polícia Civil.

Após a inspeção e a constatação de ligações diretas na rede da Enel, os responsáveis pelos imóveis foram conduzidos à 129ª DP. O proprietário do depósito de bebidas foi preso em flagrante e liberado após pagamento de fiança.



Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.



Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia devem acessar este site, ou o aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.