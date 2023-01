Expo Moda Praia começa nesta sexta (20) em Iguaba Grande - Divulgação

Publicado 20/01/2023 14:01

REGIÃO DOS LAGOS - Nesta sexta (20) e sábado (21) acontece, na praia de Cidade Nova, em Iguaba Grande, a 2ª edição da Expo Moda Praia. O evento conta com apresentações musicais, desfile moda praia e apresentará o concurso de Musa e Mister Iguaverão 2023.

No primeiro dia de evento, nesta sexta-feira (20), a partir de 19h, terá o desfile moda praia e a partir de 22h, muita música e animação com show do Pagode do Varão.

Já no sábado (21), o evento tem início às 14h com aulas de dança. A partir de 16h, terá o desfile realizado pelo Centro de Capacitação, através da Secretaria de Assistência Social.

A programação musical de sábado (21) será durante o pôr do sol, a partir de 18h, com show de Marcio Freitas. O concurso de Musa e Mister Iguaverão 2023 vai acontecer a partir das 20h, com 16 participantes na categoria feminina e 5 na masculina.

Confira a programação completa do evento:

Sexta-feira (20)

Aula de Zumba – 16h

Desfile do Centro de Capacitação – 19h

Desfile Moda Praia com lojistas da cidade – 20h

Show com Pagode do Varão – 22h

Sábado (21)

Zumba – 14h

Aula de Tik Tok – 15h

Aula de dança – 16h

Show com Márcio Freitas – 18h

Concurso Musa e Mister – 20h