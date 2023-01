2º Adventure Day acontece neste final de semana em Iguaba Grande - Divulgação

2º Adventure Day acontece neste final de semana em Iguaba Grande Divulgação

Publicado 24/01/2023 13:15

Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, vai receber um final de semana radical com a segunda edição do Adventure Day. Neste sábado (28) e domingo (29), a partir de 9h, será possível saltar de Bungee Jump com 45 metros ou descer de uma Tirolesa com 170 metros de distância, na orla da praia de Cidade Nova. A ação é uma realização da secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.

A estrutura será montada no estacionamento ao lado do Posto da Polícia Militar Rodoviária (BPRv). As atividades serão gratuitas e estarão disponíveis para os moradores de Iguaba Grande por ordem de chegada. A programação terá início às 9h e serão distribuídos 80 vouchers por dia para cada atração, sendo divididos 40 para a parte da manhã e 40 para a parte da tarde.

Além disso, no local terá praça de alimentação e show a partir de 20h para a população. No sábado (28), a atração musical será o Vitor Brício, já no domingo (29), quem agita o palco é a banda Volantis.

Para o secretário de Turismo, Ricardo Coutinho, o objetivo é proporcionar as melhores experiências com o visual incrível de Iguaba Grande. “A orla de Iguaba é um local para a prática de todos os tipos de atividades. Estamos muito animados em receber mais uma vez a equipe do Rio Radical para a prática de atividades radicais. Esperamos que a população de Iguaba Grande venha prestigiar esse momento de diversão para todos.”

O instrutor da Rio Radical – Turismo de Aventura, Luiz Fernando, esclarece que as atrações são montadas com seriedade e compromisso: “É muito importante frisar que as práticas são totalmente seguras. Nunca tivemos nenhum tipo de acidente e, além disso, nossa equipe é preparada para tomar todos os cuidados necessários e agir em caso de um eventual problema. Todo o equipamento é revisado a cada evento e as amarrações são conferidas antes do salto.” Finalizou Luiz.

Bungee Jump

O Bungee Jump é um esporte de adrenalina, cujo objetivo é saltar de um lugar alto, em queda livre, preso apenas por um cabo elástico amarrado nos pés ou na cintura. Para os corajosos, o pulo é de uma altura de 45 metros, equivalente a um prédio de 15 andares.

REQUISITOS PARA SALTAR DE BUNGEE JUMPING

– Ter entre 17 e 45 anos;

– Pesar entre 45kg e 115kg;

O salto é proibido para pessoas com pressão alta, problemas graves de coluna, epiléticos, cardíacos, pós-operados, gestantes, que tenham realizado procedimento cirúrgico recentemente, disfunções neurológicas, síndrome do vaso vagal, problemas com deslocamento de retina, problemas cardiovasculares, problemas articulares, problemas ósseos, problemas musculares, entre outros.

Tirolesa

A tirolesa terá uma extensão de 170 metros. Nessa atividade de aventura, o praticante é preso por mosquetões a uma cadeirinha de alpinismo, e se desloca com roldanas de um ponto a outro por um cabo aéreo posicionado horizontalmente. O cabo, é claro, fica nas alturas. Isso significa que o praticante tem a sensação de “voar” sobre o local.

REQUISITOS PARA A TIROLESA

Peso mínimo: 45kg

Peso máximo: 90kg

Sem idade mínima, porém é necessário caber no equipamento.