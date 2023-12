Réveillon - Divulgação

Iguaba Grande - A Guarda Civil Municipal de Iguaba Grande vai distribuir pulseiras de identificação para crianças durante os eventos de final de ano na Praça da Estação. A iniciativa tem como objetivo assegurar a proteção dos menores durante as festividades de Réveillon, tendo em vista que o município deve receber cerca de 30 mil turistas durante o período.

Além disso, a Guarda Municipal estará presente em todos os eventos organizados pelo município, pronta para intervir caso necessário e fiscalizar as localidades, tendo em vista que, neste ano, a prefeitura emitiu um informe proibindo a entrada de garrafas e copos de vidro no espaço de eventos da Praça da Estação.

A programação do Réveillon inclui uma série de eventos musicais começando nesta quarta-feira (27), na Praça da Estação, com artistas como Dammy Campos, Suely e Priscila, e Davi Saccer. Nos dias seguintes, até 30, a praça receberá outros artistas e DJs, incluindo DJ Sodré, Sandro Martins, DJ Leo Teixeira, Di Marinho e Tiee.

No dia 31, a celebração continua na orla, com DJs e bandas locais animando os píeres do Centro, Cidade Nova, Ubás e Popeye a partir das 20h. A queima de fogos, programada para às 00h, será visível por toda a extensão da orla, com foco na Ilha de Santa Rita. Após os fogos, a Banda Katrina se apresentará na Praça da Estação às 00h30.