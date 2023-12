Colônia de férias - Rede social

Colônia de férias Rede social

Publicado 27/12/2023 16:59

Iguaba Grande -

A Colônia de Férias de Iguaba Grande está com inscrições para alunos da rede municipal entre esta quarta (27) e quinta-feira (28). Com um total de 300 vagas disponíveis, o projeto deste ano vai contar com programação diária em diferentes locais do município. As atividades vão acontecer nos dias 8 e 12, e 15 e 19 de janeiro.As 300 vagas são distribuídas em dois períodos: 150 vagas na parte da manhã para crianças de seis a oito anos, e 150 vagas na parte da tarde para a faixa etária de nove a 11 anos. As inscrições devem ser feitas on-line, através deste link . Os resultados da seleção serão anunciados no dia 2 de janeiro.A programação será divulgada conforme a aproximação da colônia, entretanto, o município já divulgou que as crianças terão acesso a diversos locais, como as praias dos Ubás e do Popeye; Cinema de Araruama; Rancho; Praça da Estação; e Escola M. Nerea), além de diferentes atividades físicas, ao ar livre e em espaço coberto.