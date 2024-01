SEMEC- Iguaba Grande - Diulgação/Ascom

Publicado 19/01/2024 13:59

Iguaba Grande - A rede pública municipal de ensino de Iguaba Grande anunciou o início do processo de confirmação de matrícula para o ano letivo. Entre terça-feira (23) e o próximo dia 2 de fevereiro, os pais e responsáveis devem realizar a confirmação nas secretarias das unidades escolares, iniciando às 8h.



Vale pontuar que, para alunos da Creche do Vila Nova, a confirmação de matrícula deve ser realizada exclusivamente na Sede da Secretaria de Educação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Para realizar a confirmação, é necessária a apresentação de uma série de documentos. Confira a lista:



Certidão de nascimento (cópia e original);

Duas fotos 3×4;

Caderneta de vacinação (cópia e original);

Protocolo de transferência ou Histórico (original);

Carteira de identificação para os maiores de 18 anos (cópia e original);

Comprovante de residência (cópia e original);

Identificação do responsável (cópia e original);

Comprovação atualizada nos casos de responsabilidade legal provisória (cópia e original);

Cartão do SUS (para matrículas novas e renovação); e

Laudo médico atualizado (alunos declarados deficientes ou com restrição).

A recomendação é que os pais e responsáveis mantenham-se atentos aos prazos e requisitos documentais para garantir a vaga dos alunos no ano letivo.

