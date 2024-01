Parceria com FAETEC - Divulgação

Publicado 19/01/2024 18:14

Iguaba Grande - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) de Iguaba Grande abriu as inscrições para o ano letivo de 2024, na última segunda-feira (15). Aproximadamente 300 vagas foram disponibilizadas, divididas entre os cursos de: eletricista predial, operador de computador, francês básico 1, Francês básico 2, Francês pré-intermediário 1 e 2, conversação em Francês, auxiliar administrativo, Inglês iniciante e Inglês básico.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 1º de fevereiro, pelo site oficial da FAETEC: www.faetec.rj.gov.br. A seleção ocorre por meio de sorteio, permitindo que todos tenham chances iguais de aprovação e o resultado será divulgado pela rede de ensino no dia 2 de fevereiro e poderá ser consultado de forma presencial ou on-line no site oficial.

Para participar dos cursos, é necessário ter idade mínima de 15 a 18 anos, conforme a modalidade. O nível de escolaridade exigido também pode variar, sendo essencial verificar as informações específicas no site da Faetec.

Cada candidato poderá realizar, no máximo, duas inscrições simultâneas, as quais estarão vinculadas ao seu CPF. Importante ressaltar que, ao finalizar a inscrição com a escolha de apenas um curso, o candidato não terá a possibilidade de retornar posteriormente para se inscrever em outro. Caso seja contemplado nos dois cursos para os quais se candidatou, terá a oportunidade de cursar ambos, desde que sejam oferecidos em dias e/ou horários diferentes.

Os sorteados deverão comparecer à unidade para efetivarem a matrícula no mês de fevereiro, conforme o cronograma divulgado pela FAETEC. O início das aulas está previsto para o dia 26 de fevereiro. Vale ressaltar que as inscrições só podem ser realizadas por meio do site, podendo ter intercorrências e instabilidades devido ao grande número de acessos.

Instruções para inscrição:

1 – Entrar no site principal da FAETEC:

www.faetec.rj.gov.br

2 – Na tela inicial é possível identificar uma barra na lateral esquerda, clique no item “Página Incial”, depois “Inscrições FAETEC” e em seguida “Qualificações profissionais”.

3 – Na próxima página aparecerá o edital de 2024, clique no item “clique aqui para saber mais”, aparecerão as instruções gerais do processo e abaixo a linha escrita em azul ~ link das inscrições ~.

4 – Nesta página é necessário efetuar o login para entrar no sistema

Se o aluno fez cadastro após julho de 2023, basta digitar o CPF, contendo todos os 11 números e SENHA (os 8 números da data de nascimento, sem nenhum outro carácter);

Caso ainda não possua cadastro, deve clicar do lado direito e preenchê-lo devidamente.

5 – Escolha a metropolitana que pretende, a unidade, escolha o(s) curso(s), o horário (matutino, vespertino, noturno) e clique em salvar inscrição.

*ATENÇÃO, APÓS ESCOLHIDO NÃO É POSSÍVEL TROCAR A MODALIDADE OU HORÁRIO.

6 – Imprima o cartão de inscrição e acompanhe o cronograma.