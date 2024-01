Iguaba Grande lança processo seletivo simplificado com 275 vagas - Reprodução/ Internet

Publicado 26/01/2024 20:00

IGUABA GRANDE - A Prefeitura de Iguaba Grande lançou nesta sexta (26), o Edital do Processo Seletivo Simplificado 002/2024 com 32 funções, oferecendo 275 vagas para ampla concorrência e para pessoas com deficiência. O período de inscrições acontece a partir da próxima segunda (29) e segue até quinta-feira (1), sendo feita totalmente on-line, através do portal oficial do município.

Serão oportunidades em diversas áreas. Para a secretaria de Administração, o município vai ofertar 82 vagas, entre cargos de servente, recepcionista e motorista. Na área de assistência social, haverá 12 vagas para assistente social e três para psicólogo. Na Educação, também será disponibilizada uma oportunidade para psicólogo.

Para a secretaria de Saúde, serão ofertadas 177 vagas, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnico de laboratório, técnico de radiologia, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista e médico ambulatorial de diferentes especialidades.

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em duas etapas distintas. A primeira será constituída de prova de avaliação de títulos, já a segunda contará com entrevistas. Ambas são de caráter classificatório para todas as funções.

A pontuação final para a classificação será resultado da soma das notas de cada etapa, com cada uma valendo até 50 pontos, alcançando um total máximo de 100. O prazo de validade do Processo Seletivo é de 12 meses, prorrogáveis por igual período.

Os requisitos básicos para admissão nas funções públicas são: ter nível de escolaridade conforme exigido no quadro de vagas; possuir nacionalidade brasileira; ter completado 18 anos; estar plenamente no gozo de seus direitos políticos; estar em dia com suas obrigações militares; não possuir antecedentes criminais; possuir habilitação profissional e técnica para o exercício da função; quando for o caso, entre outros.

No dia 15 de fevereiro, será publicada a convocação de títulos, na qual até o dia 19 de fevereiro, os candidatos deverão apresentar as cópias autenticadas dos títulos com o nome do candidato, n.º de inscrição e cargo pretendido, na Unidade Destacada de Saúde – Praça da Estação.