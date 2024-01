Programação - Divulgação

Programação Divulgação

Publicado 31/01/2024 17:51

Iguaba Grande - A Prefeitura de Iguaba Grande está preparando uma grande festa para o Carnaval 2024, entre os dias 9 e 13 de fevereiro. A cidade terá o tradicional Desfile dos Blocos, com 13 blocos desfilando pelo município, entre 18h, 20h e 22h.

Os shows na Praça da Estação serão a partir do dia 8, sempre com duas atrações, com a abertura começando às 22h30 e o show principal às 00h30.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (9/2):

20h – Bloco das Amigas – Circuito Centro, concentração em frente ao bar do Piu Piu, na Rua N. Senhora de Fátima.

Sábado (10/2):

20h – Bloco do Piu Piu/Vem na Minha Garupa – Circuito Centro, concentração em frente ao bar do Piu Piu na, Rua N. Senhora de Fátima.

21h30 – Imperatriz Iguabense – Circuito Centro.

Domingo (11/2):

17h30 – Bloco Rola Cansada – Bairro Canellas City, concentração na Rua México n.º 570.

20h – Pimenta no Orkut – Circuito Centro, concentração em frente ao Quiosque 11.

Segunda-feira (12/2):

15h – Mergulha e Volta – Em frente ao Rede Bellas. Obs.: só fica na concentração.

16h – Cara de Leão – Circuito Centro

18h – Bloco da Academia Popular – Circuito Centro, concentração em frente ao bar do Piu Piu na Rua N. Senhora de Fátima

20h – Acadêmicos de Iguaba – Circuito Centro.

21h30 – Sacode senão Pinga – Circuito Centro.

Terça-feira (13/2):

20h – Mamadeira tá cheia – Circuito Centro.

21h30 – Bloco Elas Pintãum – Circuito Centro.

A programação não para por aí. Ainda terão 12 shows principais na Praça da Estação, Carnaval da Família para a criançada e Carnapíer.

Quinta-feira (8): Será com muito samba com o grupo Batucada Nosso Bloco e a Bateria da Imperatriz Leopoldinense;

Sexta-feira (9): É dia de axé com Zozi e Carla Vizzi (ex-Cheiro de Amor);

Sábado (10): O agito será com os Tambores Urbanos e a Banda V-trix;

Domingo (11): A população vai curtir o funk do grupo Os Ousados e muito pagode com o Bom Gosto;

Segunda-feira (12): É dia de muita sofrência com os shows sertanejos de Thiago Mastra e da dupla Renan e Cristiano;

Terça-feira (13): A praça vai receber Paula Brito e a banda de pagode Imaginasamba.

Para toda a família e criançada, a secretaria de Cultura preparou o Carnaval da Família na Praça Edyla Pinheiro, que acontece de sábado (10) até terça-feira (13), a partir de 19h. A festa irá contar com desfile à fantasia infantil, brincadeiras e shows com Jorge Luperce, Allan Quintanilha e Grupo Vem com a Gente.

Além disso, durante os dias 10 a 13 de fevereiro, o Píer do Centro vai receber o CarnaPíer, com shows a partir de 15h, para quem estiver curtindo a orla durante o dia, e aulão de Zumba.