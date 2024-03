Mega-Sena acumulada - Divulgação

Mega-Sena acumulada Divulgação

Publicado 01/03/2024 15:52

Iguaba Grande - Não teve - Não teve vencedor de Cabo Frio, nem do restante do país, na Mega-Sena . Assim como nos últimos, o concurso desta quinta-feira (29) também acumulou. Contudo, ao que aparenta, a sorte ainda ronda as cidades da Região dos Lagos. Um morador de Iguaba Grande se deu bem e acertou cinco dos seis números, levando o quinhão de quase R$ 46 mil para casa.

Mas as expectativas não param. Com o concurso 2.694 marcado para este sábado (2), o valor, que estava em R$ 132 milhões, aumentou para R$ 185 milhões. Este já é o sétimo maior prêmio da história do concurso em período regular. Os residentes da Região dos Lagos acreditam que, com a semana de sorte, desta vez, a ‘bufunfa’ virá para algum morador das sete cidades da área.

“Vou pegar dinheiro emprestado para fazer minha fézinha. Tá doido, se eu ganho esse dinheiro nunca mais trabalho na vida”, afirma Jorge da Silva, conhecido como ‘Jorjão’ e morador de Cabo Frio.

Nesta quinta, os números sorteados foram 07-20-22-29-41-58. Ao todo, 152 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 45.680,09. Dentre estes, o morador de Iguaba, que fez a aposta na Lotérica Mega Sorte.

Em relação à quadra, houve 10.083 jogos vencedores, com cada um faturando R$ 983,74. Neste caso, 23 moradores da Região dos Lagos estão inclusos, divididos entre sete cabo-frienses, um buziano, sete araruamenses, três aldeenses, dois iguabenses e três saquaremenses.

Vale pontuar que a Região dos Lagos tem histórico de sorte. Em 2021, um morador de Cabo Frio acertou os seis números da Mega-Sena da virada e dividiu o prêmio de R$ 378 milhões com um paulista.

Agora, quem quiser tentar a sorte e concorrer aos R$ 185 milhões, pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos até 19h deste sábado (2). As dezenas são sorteadas às 20h.

O pagamento on-line é feito via cartão de crédito, sendo a aposta mínima de R$ 30 e máxima de R$ 945. Outra opção é se dirigir a uma lotérica. O jogo é R$ 5 e a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

Veja a lista dos maiores prêmios da Mega-Sena em período regular:

1- 2.525, 01/10/2022, 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 317,8 mi

2- 2.150, 11/5/2019, 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 289,4 mi

3- 2.237, 27/2/2020; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 211,6 mi

4- 1.764, 25/11/2015; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 205,3 mi

5- 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197,4 mi

6- 2.463, 19/03/2022; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 189,3 mi

7- 2.562, 08/02/2023; 2 apostas vencedoras; premiação total: 152,8 mi (ANTES DO CONCURSO DESTE SÁBADO)

8- 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135,3 mi

9- 2.548, 14/12/2022; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 134,8 mi

10- 2.161, 19/6/2019; 1 aposta vencedora; premiação total: R$ 124,2 mi