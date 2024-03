Exposição do "Dia do Sim" - Divulgação

Exposição do "Dia do Sim" Divulgação

Publicado 14/03/2024 16:06

Iguaba Grande - Nesta quarta-feira (13), foi inaugurada a segunda edição da exposição do “Dia do Sim” na Casa da Cultura de Iguaba Grande, marcando o início das comemorações dos 30 anos do plebiscito que possibilitou aos moradores decidirem sobre a emancipação do município de São Pedro da Aldeia. A mostra, que apresenta fotografias e documentos históricos, ficará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, até o final de março.

A abertura do evento foi aberta à população e foi celebrada com performances musicais da orquestra municipal, além da execução dos hinos nacional e municipal. A jornalista Andrea Moraes fez a leitura de um resumo sobre a história da emancipação de Iguaba.



As autoridades presentes, incluindo o secretário de Cultura Miquéias Gomes, os ex-prefeitos Rodolfo Pedrosa e Hugo Canellas, e os emancipacionistas Nilson Amorim, Laurimar Claro, Jorge Luperce, Marilzo Chaves, Nelson Ramalho e Roberto Jorge, discursaram relembrando momentos importantes sobre a trajetória da cidade.



Hugo Canellas, o primeiro prefeito da cidade, expressou seu sentimento de satisfação: “Hoje é um dia no qual lembramos tudo que vivemos há 30. Não foi fácil, mas hoje ver Iguaba crescendo e tendo a maior perspectiva de crescimento da Região dos Lagos mostra que valeu a pena conquistar a independência de nossa cidade”, declarou.