Academia popular - Divulgação

Publicado 22/04/2024 15:03

Iguaba Grande - A academia popular de Iguaba Grande está com vagas para todos os moradores a partir de 12 anos, desde que autorizados pelos pais. Inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, durante horário comercial, na sede das atividades, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, 3058, em Cidade Nova.

O local, que funciona de segunda sexta-feira, entre 7h e 19h, oferece diversas modalidades gratuitas, sendo elas: dança de salão, sênior e ritmos, GAP, step, funcional, pilates, alongamento, zumba, cardio, hidroginástica e ginástica localizada, além da academia ao ar livre.

Interessados em participar das atividades deve comparecer à unidade com os seguintes documentos: duas fotos 3×4, comprovante de residência, identidade, CPF e atestado médico. Será pedido, também, a doação de um alimento, para conclusão da matrícula.

A matrícula apenas será realizada mediante disponibilidade de vaga na modalidade escolhida. Informações como horário específico das atividades apenas serão disponibilizadas no momento da inscrição.

Para participar das aulas, os alunos contribuem, mensalmente, com alimentos não perecíveis, listados de acordo com a modalidade. As doações são destinadas às pessoas carentes cadastradas na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda.