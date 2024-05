Escola Maria Lúcia - Divulgação

Escola Maria Lúcia Divulgação

Publicado 15/05/2024 13:22

Iguaba Grande - Neste sábado (18), será realizada a primeira feira das profissões para os alunos das redes pública e privada de Iguaba Grade. O evento, que acontece na Escola Maria Lúcia, no Centro, está programado para ocorrer entre 9h e 16h. A atividade tem como objetivo auxiliar os estudantes na escolha de um curso, técnico ou superior, para o exercício de uma profissão, promovendo conexão entre alunos, universidades e empresas numa plataforma comum.



A programação da feira conta com palestras e rodas de conversas para que os alunos tirem dúvidas sobre como ingressar no mercado de trabalho, desde o currículo e entrevistas, até ser contratado.



Às 10h, estarão acontecendo as seguintes palestras: “Do currículo à entrevista”; “Minha carreira em minhas mãos”, em parceria com o SEBRAE; “Construindo Caminhos: O Programa Jovem Aprendiz em Iguaba Grande”. Já às 14h, haverá as palestras: “Sonho e desafios: como ingressar na carreira militar?”; “Inteligência emocional: o autocuidado começa pela mente” e “Inovação e Startup”.



Além das palestras, o evento contará com o Balcão de Emprego, recebendo currículos, terá disponibilizado Teste Vocacional e a apresentação de Bolsas Estudantis. No evento, terão stands de algumas instituições de ensino, como a Universidade Estácio de Sá, UNIASSELVE, UNICESUMAR, Universidade Veiga de Almeida, FAETEC, Instituto Radiônica e outras.



O prefeito Vantoil Martins (CID) comemorou a realização do evento, mencionando que trata-se de uma oportunidade para o estudantes entenderem as tendências atuais do mercado de trabalho e



“A feira de profissões é uma oportunidade para os alunos entenderem a dinâmica e as tendências do mercado de trabalho, podendo descobrir vocações que aperfeiçoem seus currículos. Além disso, as empresas podem atrair possíveis candidatos. Queremos que os nossos alunos de Iguaba tenham mais oportunidades no mercado de trabalho, tornando Iguaba uma cidade mais competitiva economicamente na região e no estado,” declarou o prefeito.



O espaço reunirá stands de instituições de ensino, técnico e universitários, e será uma ótima oportunidade para conhecer as tendências do mercado de trabalho. Os alunos poderão descobrir vocações que possam aperfeiçoar seus currículos.

Programação Divulgação