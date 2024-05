Apresentação - Divulgação

Publicado 10/05/2024 13:22

Iguaba Grande - Um evento em comemoração ao Dia das Mães vai acontecer nesta sexta-feira (10), a partir das 19h, na Praça Edyla Pinheiro, em Iguaba Grande. A festividade vai contar com a apresentação das alunas da oficina cultural de ballet da cidade.



Sob a orientação da professora Paula Andrade, cerca de 150 bailarinas, variando dos 3 aos 18 anos, vão participar da apresentação. Além da dança, o evento contará com a cerimônia de premiação do festival ART carioca, iniciativa que reconhece e incentiva artistas da região.



A festividade é organizada pela Prefeitura em parceria com a Casa da Cultura Simonides Guimarães, o CEMO Projeto Cultural.

Programação Divulgação