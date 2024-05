Frescobol - Divulgação

Publicado 15/05/2024 18:38

Iguaba Grande - Acontece neste fim de semana, entre sábado (18) e domingo (19), em Iguaba Grande, a primeira etapa do Circuito Lagos e Mares de Frescobol. O evento esportivo, que ocorre na Arena A.F.I.G., está programado para ter início às 8h30.

O campeonato, iniciativa da Alpha Frescobol, vai contar com a participação de aproximadamente 50 atletas vindos de diversas cidades do Rio de Janeiro, inclusive de fora do estado.

“O frescobol é um esporte que atrai todas as idades, além de contribuir muito para o condicionamento físico. Outro fator muito legal, é que a atividade gera a interação entre as pessoas, pois é disputada em duplas. Estaremos trazendo muitos atletas de outros municípios, será uma linda festa”, disse o instrutor de frescobol da Academia Popular e atleta, Claudinho Carvalho.

O evento vai contar, ainda, com premiações e brindes de empresas parceiras.

Criado no Rio de Janeiro, na metade do século passado, inspirado em antigos jogos de raquete europeus, o frescobol é um esporte em que os participantes jogam em parceria, ao invés de um contra o outro, como costuma acontecer nos demais esportes do tipo.