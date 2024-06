Meio Ambiente - Divulgação

Publicado 31/05/2024 18:13

Iguaba Grande - A Prefeitura de Iguaba Grande divulga a programação da Semana do Meio Ambiente 2024. A abertura dos eventos começa neste sábado (1), a partir das 9h, na Feirinha Criatividade da Terra, com a distribuição de cerca de 400 mudas e sementes. As barracas, tradicionais na Praça Edyla Pinheiro todo primeiro sábado do mês, visam estimular a conscientização ecológica da população, além de fomentar a prática de arborização como fator essencial para a nossa realidade.

Na próxima segunda-feira (3), das 9h às 16h, será realizado o Dia D, na Clínica Animal Popular. A ação irá oferecer banho e tosa a animais domésticos do município, juntamente aos serviços de corte de unha, limpeza de ouvido e consultas regulares. O evento visa proporcionar qualidade à causa, que exige bastante sensibilidade e atenção. E também contará com a instalação de comedouros e bebedouros públicos direcionados aos animais de rua, e serão posicionados em locais estratégicos.

O Projeto Mais Verde acontece na terça-feira (4), às 9h, fará o plantio de mudas no canal São Paulo, no bairro dos Ubás, zelando pela arborização e preservação dos nossos recursos naturais. Enquanto na quarta-feira (5), ocorrerá o lançamento da Translagunar, que será uma grande caminhada que percorrerá o trecho entre a Praia das Andorinhas e a Ponta da Farinha, ou seja, um trajeto inteiramente realizado pela região costeira, incentivando a prática como uma importante ação de lazer, saúde e conhecimento do ecossistema local.

Para fechar a semana, na quinta-feira (6), às 9h, o Projeto Pé na Trilha traz para a programação uma importante iniciativa para trazer visibilidade à Trilha Ecológica Municipal e a todas as significativas atividades desenvolvidas a partir dela, elevando o sentimento genuíno de preservação ambiental e proporcionando experiências memoráveis.