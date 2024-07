Política Costa do Sol

Magdala Furtado tem semana de inaugurações em Cabo Frio

No fim de semana, prefeita inaugurou Casa de Acolhimento Temporário da Pessoa Idosa e do Centro Especializado em Envelhecimento Humano e Longevidade, ambos em Tamoios, no segundo distrito. Nesta segunda-feira (1º), entregou o CRAS de Tamoios e o Ambulatório Demétrio Campos, localizado no bairro Porto do Carro. Nesta terça (2), inaugura a sede da Patrulha Maria da Penha, na Praça da Melhor Idade, na Passagem. Na próxima quinta (4), será lançada a pedra fundamental de revitalização do Lar da Cidinha, na Reserva do Peró e na sexta (5), Magdala entrega o Centro Especializado em Envelhecimento Humano e Longevidade, nas Palmeiras