Vários estojos de munição de fuzil calibre 7.62 foram encontrados no local - Polícia Militar

Publicado 26/07/2024 18:29

Um homem foi assassinado em Iguaba Grande na noite de quinta-feira (25). Sebastião Carlos da Conceição, de 51 anos, foi morto a tiros dentro de uma residência, localizada na Rua Paulo da Silva Terra, na Vila Nova.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 22h45, uma equipe foi acionada para verificar uma denúncia de homicídio no local. Ao chegar, os agentes foram informados por familiares da vítima que quatro homens armados invadiram a casa, arrombaram a porta da sala e efetuaram diversos disparos contra Sebastião, que estava no segundo andar.

Testemunhas relataram que pelo menos um dos criminosos portava uma arma longa, possivelmente um fuzil. Após o crime, os autores fugiram por uma trilha na mata, tomando rumo desconhecido. A Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos periciais e investigar o caso.

A vítima foi encontrada morta no quarto, com múltiplas perfurações por arma de fogo. Vários estojos de munição de fuzil calibre 7.62 foram encontrados no local.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos autores. A ocorrência foi registrada na 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP).