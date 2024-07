O evento terá uma programação especial, tendo como atração principal o espetáculo teatral "Vida de Professor" com o ator e humorista Diogo Almeida - Ascom

Publicado 30/07/2024 18:37 | Atualizado 30/07/2024 18:38

O projeto ‘Giro Cultural’ chega a Iguaba Grande nesta quarta-feira (31) para fomentar e democratizar as ações culturais. O evento, que acontece na E.M. Profª Maria Lúcia Costa de Oliveira, a partir das 18h30, terá uma programação especial, tendo como atração principal o espetáculo teatral “Vida de Professor” com o ator e humorista Diogo Almeida. A entrada é franca mediante credenciamento da secretaria de Cultura.

“Esta será uma importante ação para a cultura de nossa cidade. Neste ano, realizamos muitas atividades que movimentaram o nosso cenário cultural, e essa parceria com o governo do estado só fortalece todo o nosso trabalho”, destaca a secretária da pasta, Bárbara Braga.

A programação incluirá um show de abertura com os atores Flávio Valadares e Rodrigo Lobo, que apresentarão o talk show “Brilhantes Histórias”. O espetáculo, já apresentado nas cidades do norte e noroeste do estado, oferece uma emocionante reflexão sobre os desafios da vida moderna e do cotidiano das pessoas.

“Estar em Iguaba Grande é sempre muito prazeroso. O público é muito acolhedor e receptivo. Será um espetáculo voltado para a celebração da cultura, da música e da poesia. Organizamos nossa agenda para participar desse momento tão especial”, relata Flávio Valadares.