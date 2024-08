Vítima de agressões - Divulgação

Publicado 07/08/2024 19:18

REGIÃO DOS LAGOS, IGUABA GRANDE - Um pescador de 46 anos foi brutalmente agredido com socos, pontapés e pauladas por uma pessoa em situação de rua durante uma tentativa de roubo na noite desta terça-feira (6). A ocorrência foi registrada por volta das 20h, na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Cidade Nova.

De acordo com a ocorrência, a vítima foi de bicicleta e com uma caixinha de som até uma marcenaria para comprar bebidas alcoólicas e, na volta, teria sido abordada por um indivíduo embriagado, identificado inicialmente como um homem em situação de rua.

O suspeito, que estava em posse de um facão e um pedaço de pau, teria mandado o pescador entregar a caixinha e a bicicleta. A vítima negou, justificando que os itens eram de sua propriedade e que tinha nota fiscal.

Diante da negativa, o agressor teria partido para cima do pescador, proferindo socos, pontapés e pauladas, além de agredi-lo com o facão. Em seguida, o indivíduo saiu com a bicicleta e a caixinha de som.

Posteriormente, testemunhas se aproximaram e ajudaram a vítima, acionando a Guarda Municipal de Iguaba, que passava pelo local. Pouco depois, ainda na Rodovia Amaral Peixoto, os agentes encontraram o suspeito. Ele estava em posse dos itens utilizados para agredir a vítima.

Diante dos fatos, a vítima, o elemento e as testemunhas foram encaminhadas para a 129ª DP (Iguaba Grande). Lá, o agressor permaneceu preso em flagrante e à disposição das autoridades.