Duas armas de fogoDivulgação/PM

Publicado 30/09/2024 13:47

Iguaba Grande - Um fato inusitado foi registrado na tarde deste sábado (28), em Iguaba Grande. Crianças, enquanto brincavam na lagoa durante uma confraternização da igreja, sentiram objetos duros ao pisar no chão. Ao verificarem, descobriram tratar-se de duas armas de fogo.

A ocorrência foi registrada por volta das 16h10, na altura do bairro Cidade Nova. De acordo com o solicitante, um homem de 44 anos, as crianças estavam brincando de pular do píer quando encontraram as armas.

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos dois revólveres, um calibre 38 e outro de calibre menor, não identificado.

Diante dos fatos, as armas, juntamente com os solicitantes, foram encaminhadas à 129ª DP (Iguaba Grande). Os objetos permaneceram apreendidos. Ninguém foi preso durante a ação.