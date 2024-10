Fabinho Costa (CID) - Reprodução/Rede social

Publicado 06/10/2024 17:08

Iguaba Grande - O candidato a prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), votou na manhã deste domingo (6). Já Marco Antônio (PSB), que concorre pela coligação “Amor Iguaba Grande”, não compartilhou registros do momento nas redes sociais.



Fabinho cumpriu com seu direito ao voto logo no início da manhã, na escola Paulino Pinto Pinheiro, no bairro da Pedreira. O candidato foi acompanhado pela esposa Natália Pinho.

Quem também votou pela manhã foi o prefeito da cidade, Vantoil Martins (CID). O chefe do Executivo municipal votou no Colégio Estadual Doutor Francisco de Paula Paranhos, localizado no Centro da cidade.



Martins chegou ao local cumprimentando eleitores e servidores que atuavam na organização do pleito. Ele apoia Fabinho como seu sucessor.