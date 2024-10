Jovem Aprendiz - Reprodução

Publicado 28/10/2024 14:50

Iguaba Grande - As inscrições para o programa Jovem Aprendiz Iguabense 2025 estão abertas a partir deste domingo (27) e se estendem até 1º de novembro. - As inscrições para o programa Jovem Aprendiz Iguabense 2025 estão abertas a partir deste domingo (27) e se estendem até 1º de novembro. Os interessados podem se inscrever através deste link para disputar uma das 100 vagas , que têm como objetivo facilitar o acesso dos participantes ao mercado de trabalho. Os aprovados receberão meio salário mínimo mensal para atuação em meio período em órgãos públicos, incluindo a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Fórum.

Para participar do processo, os candidatos devem atender a alguns requisitos: residir em Iguaba Grande, ter entre 16 e 23 anos, estar matriculado em alguma escola da rede pública ou privada ou já ter concluído o ensino médio, além de não ter experiência formal de trabalho ou participação em edições anteriores do programa, entre outras.

Após a inscrição on-line, será necessário comparecer à Central de Atendimento, localizada na Rua Antelin Teixeira de Carvalho, nº 140, no Centro, entre os dias 4 e 7 de novembro para a entrega dos documentos exigidos.

A documentação inclui declaração escolar atualizada ou certificado de conclusão do ensino médio, RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3×4. Candidatos do sexo masculino acima de 18 anos devem apresentar, adicionalmente, o certificado de reservista.

No dia 13 de novembro, será publicada a relação de inscritos aprovados para a próxima fase, uma prova objetiva prevista para o dia 17 de novembro, em local ainda a ser informado. A avaliação contará com 20 questões e uma redação, sendo necessário obter pelo menos 60 pontos para avançar. O resultado dessa fase estará disponível no site da prefeitura a partir de 28 de novembro.

Os candidatos aprovados na prova passarão ainda por uma entrevista com a equipe técnica de Assistência Social, Trabalho e Renda, que avaliará aspectos socioeconômicos, familiares e educacionais dos participantes. As datas e locais para as entrevistas serão informados a partir de 2 de dezembro.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 27 de dezembro, e a lista estará disponível no site da prefeitura.