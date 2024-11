Recepcionista - Divulgação

Publicado 01/11/2024 14:51

Iguaba Grande - Tem início na próxima segunda-feira (4), em Iguaba Grande, o período de inscrições para o curso de recepcionista oferecido pela unidade da FAETEC. As aulas serão realizadas no horário noturno, das 18h às 22h10, na unidade da FAETEC local. Serão 20 vagas por turma.



As matrículas poderão ser feitas até o dia 22 de novembro na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda, no setor de Políticas para as Mulheres. Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) incompleto.



Entre os documentos necessários estão: Carteira de Identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e de escolaridade. Caso o candidato não possua o comprovante de escolaridade, será realizada uma avaliação de equivalência. O número de turmas disponíveis não foi informado pela prefeitura.

