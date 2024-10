Vacina - Divulgação

Publicado 31/10/2024 16:02

Iguaba Grande - A partir da próxima segunda-feira (4), o esquema vacinal contra a poliomielite sofrerá alterações em Iguaba Grande. A vacina oral poliomielite bivalente (VPOb) será substituída pela vacina inativada poliomielite (VIP), que passa a ser aplicada de forma injetável. As doses estarão disponíveis na Casa da Vacina, no setor materno-infantil.



A mudança no protocolo de vacinação foi implementada com base em critérios epidemiológicos e em evidências científicas que apontam a VIP como uma opção mais segura. A medida também atende a recomendações internacionais para aprimorar a proteção contra a doença.



O novo esquema vacinal estabelece as seguintes doses de VIP:



1ª dose aos 2 meses de idade

2ª dose aos 4 meses

3ª dose aos 6 meses

Dose de reforço aos 15 meses

A poliomielite é uma doença grave, altamente contagiosa, e causa paralisia flácida irreversível, com maior incidência nos membros inferiores, podendo até resultar em morte. A vacinação é a maneira de evitar a reintrodução do poliovírus no Brasil.