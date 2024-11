Funcional - Reprodução

Publicado 01/11/2024 14:56

Iguaba Grande - Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de funcional em Iguaba Grande. As aulas estão sendo oferecidas para moradores acima de 12 anos às segundas e quartas-feiras, com turmas nos horários das 18h às 19h e das 19h às 20h, na orla do Centro, ao lado do Quiosque 7.



Os interessados devem se dirigir à sede da Secretaria de Esporte, localizada na Rua das Alamandas, no Jardim Solares, munidos de documento de identidade, CPF, comprovante de residência e atestado médico para realizar a inscrição.



O treino funcional inclui atividades variadas que envolvem correr, pular, agachar, empurrar e puxar, promovendo o fortalecimento dos músculos através de movimentos dinâmicos. Durante as aulas, são utilizados objetos simples como bolas, cordas e elásticos, que aumentam as possibilidades de exercícios e tornam a atividade mais interativa e diversificada.