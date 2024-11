Secretaria Municipal de Educação - Divulgação

Secretaria Municipal de Educação Divulgação

Publicado 04/11/2024 13:56

Iguaba Grande - Tem início a partir desta segunda-feira (4), em Iguaba Grande, a renovação de matrículas para alunos que já estudam no município. O período seguirá até o próximo dia 22.

Pais e responsáveis devem comparecer à secretaria da unidade escolar onde o aluno estudou no ano anterior para realizar a renovação. Para realizar o ato, é necessário que toda a documentação do estudante esteja atualizada; caso contrário, os documentos pendentes poderão ser apresentados no ato da renovação, além de um documento de identificação com foto do responsável.

No caso das creches municipais, a pré-matrícula para novos alunos será feita a partir de 3 de janeiro de 2025, de forma on-line. Após a confirmação da pré-matrícula, será necessário realizar a matrícula presencial na unidade designada.