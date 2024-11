Prefeito Vantoil Martins, o secretário de Educação Cácio Rodrigues, o secretário de governo Jales Lins, o vereador Marcelo Durão, além de outras autoridades do nosso município e alunos e funcionários da Oscar Magalhães - Ascom

Prefeito Vantoil Martins, o secretário de Educação Cácio Rodrigues, o secretário de governo Jales Lins, o vereador Marcelo Durão, além de outras autoridades do nosso município e alunos e funcionários da Oscar MagalhãesAscom

Publicado 08/11/2024 18:52

Iguaba Grande - Na manhã desta sexta-feira (8), Iguaba Grande inaugurou o Auditório João Batista da Costa, na Escola Municipal Prefeito Oscar Magalhães. O espaço conta com 176 lugares, num ambiente totalmente climatizado, além de um pequeno palco que servirá para apresentações, palestras e formações. O auditório é uma excelente aquisição não apenas para a escola e para a SEDUC, mas também para todo o município, já que, atualmente, é o maior de toda a prefeitura.



Estiveram presentes na inauguração o prefeito Vantoil Martins, o secretário de Educação Cácio Rodrigues, o secretário de governo Jales Lins, o vereador Marcelo Durão, além de outras autoridades do nosso município e alunos e funcionários da Oscar Magalhães.



Também estiveram presentes os familiares do homenageado, que foram representados pela sobrinha de João, Maria da Glória, que afirmou ser com muita alegria que toda família recebe essa homenagem.



A diretora da escola Oscar Magalhães, Nilda Gomes, afirmou estar muito feliz com a criação de um novo espaço para a unidade, que foi mais uma grande conquista para toda comunidade escolar.



Quem foi João Batista da Costa?



João Batista da Costa nasceu e cresceu em Iguaba Grande, filho de Ormindo Barreto da Costa, o Caboclinho e Irene Alves Coutinho, era o mais velho entre sete irmãos, pai de quatro filhos e avô de quatro netos.



Foi professor de matemática e jogador de futebol, mas um de seus maiores feitos foi quando, em 1975, João Batista se elegeu o vereador mais jovem no Estado do Rio de Janeiro, aos 20 anos, quando Iguaba ainda era distrito de Iguaba Grande. No mesmo mandato, seu pai Ormindo era vice-prefeito da cidade.



João faleceu em 19 de outubro de 2005, aos 49 anos. Embora tenha partido muito jovem, deixou sua marca na história da nossa cidade, Iguaba Grande.

Prefeito Vantoil Martins, o secretário de Educação Cácio Rodrigues, o secretário de governo Jales Lins, o vereador Marcelo Durão, além de outras autoridades do nosso município e alunos e funcionários da Oscar Magalhães Ascom

Prefeito Vantoil Martins Ascom

Inauguração do Auditório João Batista da Costa, na Escola Municipal Prefeito Oscar Magalhães Ascom

Prefeito Vantoil Martins, o secretário de Educação Cácio Rodrigues, o secretário de governo Jales Lins, o vereador Marcelo Durão, além de outras autoridades do nosso município e alunos e funcionários da Oscar Magalhães Ascom

Inauguração do Auditório João Batista da Costa, na Escola Municipal Prefeito Oscar Magalhães Ascom

Prefeito Vantoil Martins, o secretário de Educação Cácio Rodrigues, o secretário de governo Jales Lins, o vereador Marcelo Durão, além de outras autoridades do nosso município e alunos e funcionários da Oscar Magalhães Ascom

Inauguração do Auditório João Batista da Costa, na Escola Municipal Prefeito Oscar Magalhães Ascom

Inauguração do Auditório João Batista da Costa, na Escola Municipal Prefeito Oscar Magalhães Ascom